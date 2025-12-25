Атака БПЛА в Краснодарском крае: повреждения получило сельхозпредприятие

В Щербиновском районе Краснодарского края здания и техника сельхозпредприятия пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, но жертв удалось избежать.
По информации оперативного штаба региона, атаке подверглись производственные здания и сельскохозяйственная техника в селе Николаевка. Все возгорания, возникшие в результате нападения, были оперативно ликвидированы.
Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия для оценки ущерба и устранения последствий атаки.
Тем временем в порту Темрюка, расположенном в Краснодарском крае, произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами, вызванное атакой беспилотного летательного аппарата.