В Кремле рассказали, почему Путин не будет выступать с посланием Федеральному собранию

Послание президента РФ Федеральному собранию, которое обычно происходит ежегодно, в 2025 году не состоится. Его проведут в положенное время, но в другой срок. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика», — рассказал Песков.
Песков пояснил, что решение о дате послания примет лично глава государства, основываясь на завершенности подготовки выступления и своем рабочем расписании.
Кроме этого, в рамках предновогодней встречи с предпринимателями, состоявшейся в Кремле вечером 24 декабря, Владимир Путин обсудил с бизнес-сообществом ряд актуальных тем: демографию, политику Центробанка, вопросы кредитования, валютный курс и экологическую безопасность.
Как уточнил Песков, среди участников были топ-менеджеры как частного, так и государственного бизнеса, чиновники из правительственных структур и администрации президента, а также руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.
При этом в Кремле также оценили возможность Владимира Путина и Дональда Трампа провести разговор.
Как сообщил пресс-секретарь российского президента, в ближайшее время не ожидается проведения переговоров между лидерами РФ и США.
Вместе с этим Песков отметил, что Россия сформулирует свою позицию и продолжит контакты с США по мирному урегулированию.
Официальный представитель Кремля также отметил, что Путин не сделает перерыв на новогодние каникулы, поскольку у него нет официальных выходных.
Песков акцентировал, что глава государства работает непрерывно, вне зависимости от того, являются ли дни праздничными или выходными.
Ранее новогодние поздравления в форме официальной телеграммы были направлены Владимиром Путиным председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну.
По информации ЦТАК, Владимир Путин отправил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Кремль намерен поздравить Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством официальными посланиями.