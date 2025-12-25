Путин поздравил Ким Чен Ына с Рождеством и отметил помощь КНДР в освобождении территорий РФ

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНДР Ким Чен Ыну. Он поздравил главу государства с Рождеством и наступающим Новым годом. Владимир Путин также отметил героизм северокорейских военных в Курской области. Так пишет ЦТАК.
В телеграмме президент России выразил надежду на укрепление сотрудничества РФ и КНДР. Он также пожелал Ким Чен Ыну и его семье крепкого здоровья.
«Героическое участие контингента Корейской народной армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и КНДР», — сказано в материале ЦТАК.
Российский лидер также направил послание президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. В тексте сказано, что 2025 год был успешным для отношений между Москвой и Каракасом.