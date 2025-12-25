Трамп предупредил плохого Санту, чтобы тот не пытался проникнуть в США

Президент США Дональд Трамп в ходе традиционного предрождественского общения с детьми по телефону заявил, что военные следят за Санта-Клаусом по всему миру, чтобы убедиться, что в страну не вторгнется «плохой Санта». Американский лидер, отмечающий праздник в своём имении во Флориде, вместе с супругой Меланьей ответил на звонки детей, которые хотели узнать о местоположении волшебной упряжки.