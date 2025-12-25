Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предупредил плохого Санту, чтобы тот не пытался проникнуть в США

Президент США Дональд Трамп в ходе традиционного предрождественского общения с детьми по телефону заявил, что военные следят за Санта-Клаусом по всему миру, чтобы убедиться, что в страну не вторгнется «плохой Санта». Американский лидер, отмечающий праздник в своём имении во Флориде, вместе с супругой Меланьей ответил на звонки детей, которые хотели узнать о местоположении волшебной упряжки.

Источник: Life.ru

Традиция отслеживания полёта Санта-Клауса силами Северо-американского командования ПВО США (NORAD) зародилась в 1955 году после случайной ошибки в газетной рекламе, где был указан номер военной линии. С тех пор ежегодно в канун Рождества тысячи военных и гражданских волонтёров сообщают детям о передвижениях сказочного персонажа через специальный сайт и социальные сети.

Для слежения используются мощные радарные системы на Аляске и в Канаде, которые фиксируют инфракрасный след от носа оленя Рудольфа. Для обеспечения безопасности полёта упряжки, которая, как утверждает Пентагон, движется со скоростью выше света, могут быть задействованы даже истребители.

Ранее сайт Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), которое в режиме реального времени отслеживает маршрут сказочного персонажа сообщил, что сани Санта-Клауса с оленями пролетели над Россией. К моменту публикации он уже доставил более четырёх миллиардов подарков.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше