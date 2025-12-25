Трамп предупредил плохого Санту, чтобы тот не пытался проникнуть в США

Традиция отслеживания полёта Санта-Клауса силами Северо-американского командования ПВО США (NORAD) зародилась в 1955 году после случайной ошибки в газетной рекламе, где был указан номер военной линии. С тех пор ежегодно в канун Рождества тысячи военных и гражданских волонтёров сообщают детям о передвижениях сказочного персонажа через специальный сайт и социальные сети.
Ранее сайт Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), которое в режиме реального времени отслеживает маршрут сказочного персонажа сообщил, что сани Санта-Клауса с оленями пролетели над Россией. К моменту публикации он уже доставил более четырёх миллиардов подарков.
