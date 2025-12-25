Киев в Новый год планирует провокации в Европе с целью обвинить в этом РФ

Киев на фоне планируемых переговоров по урегулированию украинского конфликта может в новогодние праздники устроить провокации на территории Европы, чтобы потом обвинить в произошедшем Россию. Об этом в беседе с aif.ru сказал политолог Владимир Скачко.
«Цель киевского режима остается неизменной — дестабилизировать ситуацию в России, поэтому не исключены действия украинских террористов внутри страны. При этом провокации Киев может совершить и в странах Европы, чтобы потом обвинить в произошедшем Москву», — сказал Скачко.
Эксперт напомнил, Украина уже делала попытки вбросить «российский след» в ЕС, направляя туда дроны производства РФ, и могут повторить это вновь.
«Хоть эйфория от русских дронов и в Польше, и Германии, и Италии, и Франции уже рассыпалась, Киев может все равно запустить в Эстонию или еще куда-нибудь беспилотники РФ, где-то нахватав их. Дело в том, что в праздники восприимчивость у людей повышенная, и вероятность, что провокация на какое-то время сработает, больше», — пояснил Скачко.
Ранее Скачко отметил, что Киев под Новый год попытается устроить террористические провокации на линии боевого соприкосновения и внутри России, их цель — дестабилизировать обстановку.