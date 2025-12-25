Белый дом не раскрыл локацию отряда РЭБ, который поздравил Трампа

Сообщается, что на связь с американским лидером выходили военные базы в Ираке и на Филиппинах, а также авианосец, находящийся в Карибском море. Кроме того, участие в общении приняли эскадрон самолётов-заправщиков, дислоцированный на Виргинских островах, и корабль береговой охраны США, расположенный в Бахрейне.