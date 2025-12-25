Ричмонд
Белый дом не раскрыл локацию отряда РЭБ, который поздравил Трампа

Трамп провёл сеанс связи с американскими военными подразделениями, размещёнными за пределами страны.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп провёл сеанс связи с американскими военными подразделениями, размещёнными за пределами страны. В Белом доме уточнили, что подробности о местонахождении одного из задействованных подразделений раскрыты не были.

Сообщается, что на связь с американским лидером выходили военные базы в Ираке и на Филиппинах, а также авианосец, находящийся в Карибском море. Кроме того, участие в общении приняли эскадрон самолётов-заправщиков, дислоцированный на Виргинских островах, и корабль береговой охраны США, расположенный в Бахрейне.

При этом администрация США не стала уточнять точное местоположение 42-го отряда радиоэлектронной борьбы Космических сил страны, ограничившись указанием, что подразделение находится за рубежом.

Ранее Трамп заявил, что плохому Санте не следует вторгаться в США, по словам Трампа, американская сторона «следит» за ним.

