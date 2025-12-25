Японский депутат-русофил Мунэо Судзуки прибыл с визитом в Россию

Ожидается, что в ходе визита Судзуки встретится с рядом российских официальных лиц. По данным японских СМИ, одной из ключевых тем переговоров может стать просьба о возобновлении посещения бывшими японскими жителями южных Курильских островов могил своих предков — вопрос, который Токио неоднократно называл приоритетным в диалоге с Москвой.
Мунэо Судзуки имеет давние связи с Россией и ранее консультировал по российскому направлению экс-премьеров Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу. Политик известен критикой позиции официального Токио по украинскому вопросу, заявляя, что Япония чрезмерно следует в фарватере политики США.
Ранее сообщалось, что Япония отказалась поддержать инициативу ЕС по конфискации замороженных российских активов для финансирования Украины. Министр Сацуки Катаяма якобы указала на юридические преграды, мешающие использованию этих средств. Позже японские власти опровергли информацию в СМИ о возможности использования активов.
