Японский депутат-русофил Мунэо Судзуки прибыл с визитом в Россию

Ожидается, что в ходе визита Судзуки встретится с рядом российских официальных лиц. По данным японских СМИ, одной из ключевых тем переговоров может стать просьба о возобновлении посещения бывшими японскими жителями южных Курильских островов могил своих предков — вопрос, который Токио неоднократно называл приоритетным в диалоге с Москвой.