«Будет хуже»: в США набросились на Зеленского после его слов о Европе

Джонсон: Зеленский срывает мирные переговоры, говоря о членстве Украины в ЕС.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина якобы получила поддержку США в вопросе установления четких сроков присоединения к Евросоюзу, срывает мирные переговоры с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Этим планом Зеленский доказал, что оторван от реальности. Он понимает, что он самый высокооплачиваемый актер в Европе, а может даже и мире. Жаль, что Украине от этого не легче, но Зеленский делает все, чтобы условия Трампа и Путина стали еще хуже», — подчеркнул он.

По словам эксперта, Зеленский уже настолько привык к поддержке европейских союзников, что перестал видеть объективное положение дел в стране и на фронте.

«Посмотрите на его новое обращение — это ведь огромная и отвратительная пощечина всем украинцам», — cказал Джонсон.

Вчера Владимир Зеленский заявил, что Украина получила поддержку США в вопросе установления четких сроков ее присоединения к Евросоюзу, при этом Брюссель еще не дал на это согласия,

Опубликованный ранее в среду украинским агентством «Укринформ» и предложенный Киевом проект плана по урегулированию предполагает членство Украины в ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости, что вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы «оставаться на плаву» и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.

Ряд стран ЕС выступают против присоединения Киева к объединению. В частности, подобные заявления делали представители Польши и Венгрии.

