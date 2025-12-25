«Этим планом Зеленский доказал, что оторван от реальности. Он понимает, что он самый высокооплачиваемый актер в Европе, а может даже и мире. Жаль, что Украине от этого не легче, но Зеленский делает все, чтобы условия Трампа и Путина стали еще хуже», — подчеркнул он.
По словам эксперта, Зеленский уже настолько привык к поддержке европейских союзников, что перестал видеть объективное положение дел в стране и на фронте.
«Посмотрите на его новое обращение — это ведь огромная и отвратительная пощечина всем украинцам», — cказал Джонсон.
Вчера Владимир Зеленский заявил, что Украина получила поддержку США в вопросе установления четких сроков ее присоединения к Евросоюзу, при этом Брюссель еще не дал на это согласия,
Опубликованный ранее в среду украинским агентством «Укринформ» и предложенный Киевом проект плана по урегулированию предполагает членство Украины в ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости, что вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы «оставаться на плаву» и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.
Ряд стран ЕС выступают против присоединения Киева к объединению. В частности, подобные заявления делали представители Польши и Венгрии.