Российский «Сникерс» в Британии станет сладостью или вещдоком

«Я ещё не решил (съест ли он батончик — Прим. Life.ru). Думаю, это скорее попадёт в доказательства», — сказал он в беседе с The New York Times.
Эксперты отмечают, что в Великобритании местные батончики Snickers стоят как минимум на треть дороже, чем в России.
Ранее в британских супермаркетах неожиданно появились оригинальные российские Snickers с полностью русской упаковкой. На полках рядом с привычными версиями оказались редкие для Европы варианты — в белом шоколаде и со вкусом «пломбир». Представители Mars пояснили, что не могут контролировать посредников, которые закупают продукцию в России и перепродают её за рубежом, в том числе в Великобритании.
