Российский «Сникерс» в Британии станет сладостью или вещдоком

Батончики Snickers в упаковке на русском языке, появившиеся в лондонских магазинах, могут оказаться не десертом, а доказательством нарушения, заявил инспектор по питанию из Chartered Trading Standards Institute Дин Кук.

«Я ещё не решил (съест ли он батончик — Прим. Life.ru). Думаю, это скорее попадёт в доказательства», — сказал он в беседе с The New York Times.

Эксперты отмечают, что в Великобритании местные батончики Snickers стоят как минимум на треть дороже, чем в России.

Ранее в британских супермаркетах неожиданно появились оригинальные российские Snickers с полностью русской упаковкой. На полках рядом с привычными версиями оказались редкие для Европы варианты — в белом шоколаде и со вкусом «пломбир». Представители Mars пояснили, что не могут контролировать посредников, которые закупают продукцию в России и перепродают её за рубежом, в том числе в Великобритании.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.