Российский «Сникерс» в Британии станет сладостью или вещдоком

Ранее в британских супермаркетах неожиданно появились оригинальные российские Snickers с полностью русской упаковкой. На полках рядом с привычными версиями оказались редкие для Европы варианты — в белом шоколаде и со вкусом «пломбир». Представители Mars пояснили, что не могут контролировать посредников, которые закупают продукцию в России и перепродают её за рубежом, в том числе в Великобритании.