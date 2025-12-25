Стратегические ракетоносцы Ту-95 провели 7-часовой полёт над Северной Атлантикой

По информации ведомства, такие полёты проводятся регулярно в различных регионах — от Арктики до Балтийского и Чёрного морей — строго в рамках международного права. Экипажи дальней авиации следят за точным соблюдением правил использования воздушного пространства и отрабатывают взаимодействие с морской авиацией.
Ранее Life.ru писал, что стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Он длился более 11 часов и также проходил в строгом соответствии с международными правилами.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.