Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: Украина хочет получить права членов НАТО, но без обязанностей

Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана, который Киев обсуждает с США. Экс-нардеп Царев оценил «хамские» пункты плана.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский, опубликовавший 20 пунктов из мирного плана, которые Киев обсуждает с США, имеет странные представления о возможных взаимоотношениях Украины с НАТО, сообщил aif.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Напомним, в плане Зеленского, в частности, есть пункты о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, численности ВСУ в размере 800 тысяч человек и безъядерном статусе Украины.

Также Киев отказался отводить войска, но предлагает, чтобы российские военные покинули Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области.

Царев, комментируя пункт плана о гарантиях Киеву со стороны стран НАТО, отметил, что Зеленский хочет избежать обязанностей.

«Один и пунктов плана обязывает НАТО предоставить Украине гарантии безопасности по примеру статьи № 5. В случае вторжения России на территорию страны якобы должен последовать военный ответ, а санкции против РФ будут восстановлены. Но этот пункт плана Зеленского лишь подразумевает то, что у Украины будут права стран-членов НАТО, но при этом не будет никаких обязанностей», — отметил Царев.

Ранее экс-нардеп Царев назвал хамским пункт плана Зеленского о Запорожской АЭС.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше