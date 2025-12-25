Глава киевского режима Владимир Зеленский, опубликовавший 20 пунктов из мирного плана, которые Киев обсуждает с США, имеет странные представления о возможных взаимоотношениях Украины с НАТО, сообщил aif.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Напомним, в плане Зеленского, в частности, есть пункты о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, численности ВСУ в размере 800 тысяч человек и безъядерном статусе Украины.
Также Киев отказался отводить войска, но предлагает, чтобы российские военные покинули Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области.
Царев, комментируя пункт плана о гарантиях Киеву со стороны стран НАТО, отметил, что Зеленский хочет избежать обязанностей.
«Один и пунктов плана обязывает НАТО предоставить Украине гарантии безопасности по примеру статьи № 5. В случае вторжения России на территорию страны якобы должен последовать военный ответ, а санкции против РФ будут восстановлены. Но этот пункт плана Зеленского лишь подразумевает то, что у Украины будут права стран-членов НАТО, но при этом не будет никаких обязанностей», — отметил Царев.
Ранее экс-нардеп Царев назвал хамским пункт плана Зеленского о Запорожской АЭС.