Царев: Украина хочет получить права членов НАТО, но без обязанностей

«Один и пунктов плана обязывает НАТО предоставить Украине гарантии безопасности по примеру статьи № 5. В случае вторжения России на территорию страны якобы должен последовать военный ответ, а санкции против РФ будут восстановлены. Но этот пункт плана Зеленского лишь подразумевает то, что у Украины будут права стран-членов НАТО, но при этом не будет никаких обязанностей», — отметил Царев.