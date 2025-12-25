Ричмонд
Трамп в Рождество появился с синяками на запястьях

Президент США Дональд Трамп появился на публике с заметными синяками на обеих руках.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп появился на публике с заметными следами на руках. На его правом запястье был виден синяк, а левая рука оказалась плотно покрыта тональным кремом, что привлекло внимание журналистов.

В канун католического Рождества американский лидер участвовал в традиционном мероприятии, отвечая на вопросы детей, звонивших на горячую линию NORAD, чтобы узнать о маршруте Санта-Клауса. Праздничные часы Трамп проводил в своём поместье во Флориде, где вместе с супругой находился в украшенной комнате с рождественской ёлкой и подарками.

Наблюдатели отметили, что на правой руке президента просматривалось красное пятно, которое попытались замаскировать косметикой, а на левой — синевато-тёмные следы. После общения с детьми Трамп также направил праздничные приветствия американским военнослужащим, находящимся на различных военных базах.

Ранее Трамп заявил, что плохому Санте не следует вторгаться в США, по словам Трампа, американская сторона «следит» за ним.

