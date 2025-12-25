Трамп в Рождество появился с синяками на запястьях

В канун католического Рождества американский лидер участвовал в традиционном мероприятии, отвечая на вопросы детей, звонивших на горячую линию NORAD, чтобы узнать о маршруте Санта-Клауса. Праздничные часы Трамп проводил в своём поместье во Флориде, где вместе с супругой находился в украшенной комнате с рождественской ёлкой и подарками.