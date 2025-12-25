Гросси сделал заявление по ядерным испытаниям в мире: кто к ним готовится

Лидеры мировых держав неоднократно заявляли о намерении провести в странах ядерные испытания. Однако подтверждающих эти планы фактов нет. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, государства не готовят ядерных испытаний. Так он сообщил в интервью РИА Новости.