Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гросси сделал заявление по ядерным испытаниям в мире: кто к ним готовится

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что страны не готовят новых ядерных испытаний.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры мировых держав неоднократно заявляли о намерении провести в странах ядерные испытания. Однако подтверждающих эти планы фактов нет. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, государства не готовят ядерных испытаний. Так он сообщил в интервью РИА Новости.

Глава МАГАТЭ уточнил, что обращает внимание на заявления лидеров «великих держав» о ядерном оружии. Он назвал некоторые из них «реакцией на чьи-то высказывания».

«Мы, как правило, смотрим на факты. И с точки зрения ядерных испытаний мы в данный момент не видим ничего подобного», — констатировал Рафаэль Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ также указал на неэффективность мер, принимаемых ООН в отношении США и Венесуэлы. Рафаэль Гросси призвал к смене руководства Организации. Он подчеркнул, что между США и Венесуэлой должен быть установлен конструктивный диалог.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше