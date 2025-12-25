Time: В документах по делу Эпштейна нашли обвинение Трампа в изнасиловании

В одном из файлов содержится рассказ водителя лимузина, чьё имя тоже засекречено. Он рассказал о разговоре, который подслушал в 1995 году. Тогда Трамп ехал в аэропорт и говорил по телефону. В ходе беседы он несколько раз упомянул имя «Джеффри» и произнёс фразу о «насилии над какой-то девушкой».
Кроме того, в документе говорится, что одна женщина утверждала якобы «он изнасиловал её», имея в виду Трампа. Она также заявила, что «Дональд Трамп изнасиловал её вместе с Джеффри Эпштейном».
Ранее появились сообщения, что Эпштейн якобы писал осуждённому педофилу Ларри Насару о «любви Трампа к юным девушкам». До этого в США опубликовали фотографии Билла Клинтона с девушками из дела Эпштейна. На одном снимке он в джакузи с девушками, лица которых закрыты. Другие фото сделаны втроём или в большой компании.
