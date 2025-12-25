Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Time: В документах по делу Эпштейна нашли обвинение Трампа в изнасиловании

В архивных материалах по делу Джеффри Эпштейна обнаружили якобы обвинение в изнасиловании против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Times. При этом автор заявления не назван — все идентифицирующие данные в документе удалили.

Источник: Life.ru

В одном из файлов содержится рассказ водителя лимузина, чьё имя тоже засекречено. Он рассказал о разговоре, который подслушал в 1995 году. Тогда Трамп ехал в аэропорт и говорил по телефону. В ходе беседы он несколько раз упомянул имя «Джеффри» и произнёс фразу о «насилии над какой-то девушкой».

Кроме того, в документе говорится, что одна женщина утверждала якобы «он изнасиловал её», имея в виду Трампа. Она также заявила, что «Дональд Трамп изнасиловал её вместе с Джеффри Эпштейном».

Ранее появились сообщения, что Эпштейн якобы писал осуждённому педофилу Ларри Насару о «любви Трампа к юным девушкам». До этого в США опубликовали фотографии Билла Клинтона с девушками из дела Эпштейна. На одном снимке он в джакузи с девушками, лица которых закрыты. Другие фото сделаны втроём или в большой компании.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше