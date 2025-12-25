Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский выступил перед народом. В видеообращении он вновь затронул тему членства Киева в Евросоюзе. Заявление о якобы поддержке Вашингтоном установления сроков присоединения страны к ЕС срывает переговоры с Россией. Так выразился бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube.
Он назвал обращение Зеленского «пощечиной всем украинцам». Эксперт указал на полную оторванность бывшего комика от реальности.
«Он понимает, что он самый высокооплачиваемый актер в Европе, а может даже и мире. Жаль, что Украине от этого не легче, но Зеленский делает все, чтобы условия Трампа и Путина стали еще хуже», — отметил Ларри Джонсон.
Бывший комик также во время речи пожелал неназванному лицу «погибнуть». По мнению депутата Госдумы Розы Чемерис, Зеленский утратил человеческий облик.