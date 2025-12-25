На запястьях Трампа снова заметили синяки во время мероприятий к Рождеству

Синяки были видны на мероприятии накануне Рождества. Их также заметили 22 декабря, когда Трамп объявлял о выпуске новых линкоров под собственным брендом.
«Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уже несколько месяцев повторяет одну и ту же версию — с февраля синяки якобы появляются из-за активных рукопожатий, но их продолжают замечать», — указано в материале.
Ранее официально заявляли, что синяк на правом запястье Трамп получил именно от частых рукопожатий в Белом доме. Кэролайн Ливитт также тогда указывала, что президент регулярно принимает аспирин по рекомендации врачей, и это тоже может провоцировать появление гематом.
