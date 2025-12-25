Ричмонд
Панкратов: «пророчество» Мелони связано с финансовым обвалом к августу 2026

Мелони заявила, что следующий год будет хуже, чем 2025-й. Политолог Панкратов назвал aif.ru несколько угроз, которые вызывают опасения у итальянского премьера.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на рождественской церемонии заявила, что следующий год будет значительно хуже уходящего. Научный сотрудник института стран СНГ, завотделом Прибалтики, политолог-международник Руслан Панкратов в разговоре с aif.ru объяснил ее слова грозящим финансовым обвалом к августу 2026 года.

«В данном контексте просматриваются несколько серьезных проблем для самой Италии. Первая — финансовый обвал к августу 2026 года, когда истекает срок выполнения Национального плана восстановления. Невыполнение реформ грозит Риму потерей миллиардных трансфертов из ЕС и финансовым коллапсом», — отметил политолог.

Панкратов добавил, что есть еще как минимум две проблемы, из-за которых Мелони считает, что предстоящий год будет еще хуже.

«Вторая проблема — оборонный кошмар: обязательства перед НАТО требуют от Италии неподъемного увеличения военных расходов, что создает политическую бомбу замедленного действия. Третья угроза — конституционный рефлекс. Инициированная Мелони реформа о прямом избрании премьера будет вынесена на референдум в 2026 году, и её провал грозит правительству политической катастрофой», — пояснил собеседник aif.ru.

Панкратов нашел зашифрованное послание элитам ЕС в словах Мелони о предстоящем 2026 годе.

