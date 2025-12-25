Немирный план: Зеленский добавил хамские пункты в новый договор

«Хамский и неприемлемый пункт про ЗАЭС, — продолжил Царев. — Ну, как говорится, 50 на 50 станцией будут управлять Украина и США. Атомная станция при этом находится на территории России. Все сотрудники, я был на этой атомной станции, получили паспорта российские. Там инженерный состав проходил обучение в российских вузах. Это русские люди. И сейчас, когда они слышат про то, что командовать ими будут украинцы и американцы… Станцию, которую строили советские, русские люди, будут делить США и Украина? Это абсурд!».