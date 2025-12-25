Немирный план: Зеленский добавил хамские пункты в новый договор

Глава украинского режима Владимир Зеленский представил полный текст своего мирного плана, который сейчас является предметом обсуждения с американскими партнерами.
Документ на 20 пунктов описывает путь к окончанию конфликта, однако в России его восприняли резко негативно.
В Кремле предпочли не комментировать детали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «все главные параметры позиции Москвы по урегулированию хорошо известны США».
Он также подчеркнул, что детали таких переговоров не должны обсуждаться в прессе.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев дал жёсткую и развёрнутую оценку, заявив, что Киев предлагает нереальные варианты.
План предлагает заморозить конфликт на нынешних рубежах.
Согласно обнародованному документу, одним из ключевых и самых сложных является территориальный вопрос.
В нём говорится, что «линия расположения войск на дату заключения соглашения станет де-факто признанной линией соприкосновения» в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
Взамен Россия должна «вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей».
«План, на который Россия никогда не согласится».
Комментируя публикацию, Олег Царев был категоричен.
«Зеленский предложил такой план, на который Россия никогда не согласится, — заявил он. — Поэтому, я думаю, что американцы даже России не передавали этот план. Понимают, что бессмысленно».
По его мнению, сам факт обнародования таких условий говорит об отсутствии у Киева реального желания договориться.
«Некоторые пункты написаны в хамской манере».
Особое возмущение эксперта вызвали конкретные положения документа.
«Там некоторые вопросы просто в хамской манере написаны, а некоторые просто неприемлемые, — пояснил Царев. — А некоторые неприемлемые, да еще и в хамской манере».
В качестве примера он привёл пункт о Запорожской АЭС, которая, согласно плану, должна управляться Украиной и США на паритетных началах.
Царев назвал абсурдом тот факт, что станцию, которую строили советские люди, будут делить США и Украина.
«Хамский и неприемлемый пункт про ЗАЭС, — продолжил Царев. — Ну, как говорится, 50 на 50 станцией будут управлять Украина и США. Атомная станция при этом находится на территории России. Все сотрудники, я был на этой атомной станции, получили паспорта российские. Там инженерный состав проходил обучение в российских вузах. Это русские люди. И сейчас, когда они слышат про то, что командовать ими будут украинцы и американцы… Станцию, которую строили советские, русские люди, будут делить США и Украина? Это абсурд!».
«Они хотят увеличить армию, а не сократить».
Критике подвергся и пункт о численности украинской армии.
«Вопросы численности вооруженных сил Украины — 800 тысяч, это больше, чем сейчас, — указал экс-депутат. — Мы же знаем, сколько сейчас реально вооруженных сил. Получается, они хотят их увеличить за время так называемого мира. О каком разоружении или снижении накала тут может идти речь?».
«Самые важные для России вопросы просто проигнорированы».
Царев обратил внимание на то, что в плане полностью отсутствуют темы, жизненно важные для Москвы.
«Видите, самые важные вопросы не решены, он и не собирается их решать, — заявил Царев. — Вопросы русского языка, православной церкви, амнистии и реабилитации политических противников Зеленского, борьба с нацизмом, который сейчас стал государственной идеологией Украины, — ничего от этого нет. Только какие-то невнятные “образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности”».
«Гарантии НАТО без обязанностей — это просто насмешка».
Не остался без внимания и пункт о гарантиях безопасности для Украины по образцу 5-й статьи НАТО.
«А вот распространить пятый пункт договора НАТО на гарантии безопасности на Украине, — отметил Царев. — Как будто бы у них есть только права члена НАТО, но нет обязанностей. Это просто насмешка над логикой любых переговоров».
Территориальный тупик и американский «компромисс».
Касаясь главного камня преткновения, Царев подтвердил, что это территориальный вопрос.
«Территории — самый сложный пункт. Один из вариантов — РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — “стоим, где стоим”. РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс — свободную экономическую зону».
Однако, по его мнению, такой компромисс неприемлем для России.
«Даже в России нет смысла этот план обсуждать».
Итоговый вердикт Олега Царева был однозначным.
«Поэтому, очевидно, что нет смысла его обсуждать, — резюмировал он. — Он составлен так, будто его авторы находятся в полной оторванности от реальности и от соотношения сил. Это не основа для диалога, это список пожеланий победителя, которым Украина не является и никогда не станет».
Таким образом, обнародование плана Зеленского, судя по реакции в Москве, скорее, не приблизило стороны к переговорам, а, наоборот, отдалило.