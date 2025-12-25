Ричмонд
Немирный план: Зеленский добавил хамские пункты в новый договор

Опубликованный Киевом документ из 20 пунктов раскритиковали в Москве как нереалистичный и провокационный.

Источник: Аргументы и факты

Глава украинского режима Владимир Зеленский представил полный текст своего мирного плана, который сейчас является предметом обсуждения с американскими партнерами.

Документ на 20 пунктов описывает путь к окончанию конфликта, однако в России его восприняли резко негативно.

В Кремле предпочли не комментировать детали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «все главные параметры позиции Москвы по урегулированию хорошо известны США».

Он также подчеркнул, что детали таких переговоров не должны обсуждаться в прессе.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев дал жёсткую и развёрнутую оценку, заявив, что Киев предлагает нереальные варианты.

План предлагает заморозить конфликт на нынешних рубежах.

Согласно обнародованному документу, одним из ключевых и самых сложных является территориальный вопрос.

В нём говорится, что «линия расположения войск на дату заключения соглашения станет де-факто признанной линией соприкосновения» в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Взамен Россия должна «вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей».

Другие пункты включают гарантии безопасности для Украины от НАТО, членство в ЕС и сохранение ВСУ в числе 800 тысяч человек.

«План, на который Россия никогда не согласится».

Комментируя публикацию, Олег Царев был категоричен.

«Зеленский предложил такой план, на который Россия никогда не согласится, — заявил он. — Поэтому, я думаю, что американцы даже России не передавали этот план. Понимают, что бессмысленно».

По его мнению, сам факт обнародования таких условий говорит об отсутствии у Киева реального желания договориться.

«Некоторые пункты написаны в хамской манере».

Особое возмущение эксперта вызвали конкретные положения документа.

«Там некоторые вопросы просто в хамской манере написаны, а некоторые просто неприемлемые, — пояснил Царев. — А некоторые неприемлемые, да еще и в хамской манере».

В качестве примера он привёл пункт о Запорожской АЭС, которая, согласно плану, должна управляться Украиной и США на паритетных началах.

Царев назвал абсурдом тот факт, что станцию, которую строили советские люди, будут делить США и Украина.

«Хамский и неприемлемый пункт про ЗАЭС, — продолжил Царев. — Ну, как говорится, 50 на 50 станцией будут управлять Украина и США. Атомная станция при этом находится на территории России. Все сотрудники, я был на этой атомной станции, получили паспорта российские. Там инженерный состав проходил обучение в российских вузах. Это русские люди. И сейчас, когда они слышат про то, что командовать ими будут украинцы и американцы… Станцию, которую строили советские, русские люди, будут делить США и Украина? Это абсурд!».

«Они хотят увеличить армию, а не сократить».

Критике подвергся и пункт о численности украинской армии.

«Вопросы численности вооруженных сил Украины — 800 тысяч, это больше, чем сейчас, — указал экс-депутат. — Мы же знаем, сколько сейчас реально вооруженных сил. Получается, они хотят их увеличить за время так называемого мира. О каком разоружении или снижении накала тут может идти речь?».

«Самые важные для России вопросы просто проигнорированы».

Царев обратил внимание на то, что в плане полностью отсутствуют темы, жизненно важные для Москвы.

«Видите, самые важные вопросы не решены, он и не собирается их решать, — заявил Царев. — Вопросы русского языка, православной церкви, амнистии и реабилитации политических противников Зеленского, борьба с нацизмом, который сейчас стал государственной идеологией Украины, — ничего от этого нет. Только какие-то невнятные “образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности”».

«Гарантии НАТО без обязанностей — это просто насмешка».

Не остался без внимания и пункт о гарантиях безопасности для Украины по образцу 5-й статьи НАТО.

«А вот распространить пятый пункт договора НАТО на гарантии безопасности на Украине, — отметил Царев. — Как будто бы у них есть только права члена НАТО, но нет обязанностей. Это просто насмешка над логикой любых переговоров».

Территориальный тупик и американский «компромисс».

Касаясь главного камня преткновения, Царев подтвердил, что это территориальный вопрос.

«Территории — самый сложный пункт. Один из вариантов — РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — “стоим, где стоим”. РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс — свободную экономическую зону».

Однако, по его мнению, такой компромисс неприемлем для России.

«Даже в России нет смысла этот план обсуждать».

Итоговый вердикт Олега Царева был однозначным.

«Поэтому, очевидно, что нет смысла его обсуждать, — резюмировал он. — Он составлен так, будто его авторы находятся в полной оторванности от реальности и от соотношения сил. Это не основа для диалога, это список пожеланий победителя, которым Украина не является и никогда не станет».

Таким образом, обнародование плана Зеленского, судя по реакции в Москве, скорее, не приблизило стороны к переговорам, а, наоборот, отдалило.

