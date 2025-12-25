«Большие выборы» в ХМАО пройдут без ДЭГ. Инсайд

Югорским избирателям придется голосовать по-старинке.
Сентябрьские «Большие выборы» 2026 года в ХМАО пройдут вне рамок дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Источники в политическом истеблишменте сообщили журналисту URA.RU на условиях анонимности, что избиратели не смогут проголосовать онлайн за кандидатов в депутаты четырех уровней — Государственной, Тюменской областной, окружной и муниципальных дум — из-за того, что Югра является частью многосоставного региона.
«Из-за особенностей “тюменской матрешки” в системе ДЭГ могут возникнут сложности. По сути, один и тот же избиратель из ХМАО или ЯНАО может проголосовать за две региональные думы: свою и Тюменскую областную. Из-за этого внедрение электронного голосования под вопросом», — отметил один из инсайдеров.
По словам другого собеседника агентства, окончательное решение пока не принято. «Впрочем, ДЭГ планирует использовать в ходе процедуры предварительного голосования “Единая Россия”. На выборах 2025 года в ходе ПГЕР (аналог праймериз) уже обкатан, и все прошло без эксцессов», — поделился информатор.
Официально подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Запрос направлен, ответ ожидается.