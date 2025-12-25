Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сорван план Зеленского: Киев планировал провокации к Новому году

Эксперты призывают россиян быть бдительными в предстоящие новогодние дни. Политолог Скачко предупредил о террористических провокациях, которые может готовить киевский режим.

Источник: Аргументы и факты

Эксперты предупреждают о терактах, которые может устроить киевский режим на территории РФ в новогодние праздники. Не исключены провокации с «российским следом» в исполнении «будановских»* структур в рождественские дни и в европейских странах, считает политолог Владимир Скачко.

Эксперты призывают быть бдительными.

«Киевский режим под Новый год сделает попытку сорвать людям веселье. И речь не только о линии боевого соприкосновения. Возможны теракты в местах массового скопления граждан», — сказал эксперт.

Скачко отметил, что предстоящие продолжительные выходные — время повышенного риска, поэтому важно сохранять бдительность.

«Цели Киева прежние: попытаться взорвать Россию изнутри. А это можно сделать только на территории страны, к сожалению. Сейчас, несмотря на праздники, важно не расслабляться и быть внимательными ко всему», — сказал Скачко.

Такого же мнения придерживается и военно-политический аналитик Ян Гагин. Гибель в ночь с 23 на 24 декабря в Москве двоих сотрудников ДПС и задержанного ими подозрительного мужчины в результате срабатывания взрывного устройства он напрямую связал с деятельностью украинских диверсионных групп.

«Нам сейчас надо быть бдительными, особенно накануне праздников… В любых подозрительных ситуациях сообщать в полицию либо спецслужбы. Противник прибегает к бесчеловечным методам», — подчеркнул эксперт.

Гагин также обратил внимание на необходимость воспитательной работы с подростками, которые могут стать орудием в руках террористов через манипуляции в интернете.

Киев устроит провокации в Европе.

Киев на фоне планируемых переговоров по урегулированию украинского конфликта может в новогодние праздники устроить провокации и на территории Европы, чтобы потом обвинить в произошедшем Россию, считает Скачко.

Эксперт напомнил, Украина уже делала попытки вбросить «российский след» в ЕС, направляя туда дроны производства РФ, и могут повторить это вновь.

«Хоть эйфория от русских дронов и в Польше, и Германии, и Италии, и Франции уже рассыпалась, Киев может все равно запустить в Эстонию или еще куда-нибудь беспилотники РФ, где-то нахватав их. Дело в том, что в праздники восприимчивость у людей повышенная, и вероятность, что провокация на какое-то время сработает, больше», — пояснил Скачко.

*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.