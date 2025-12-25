Сорван план Зеленского: Киев планировал провокации к Новому году

Эксперты предупреждают о терактах, которые может устроить киевский режим на территории РФ в новогодние праздники. Не исключены провокации с «российским следом» в исполнении «будановских»* структур в рождественские дни и в европейских странах, считает политолог Владимир Скачко.
Эксперты призывают быть бдительными.
«Киевский режим под Новый год сделает попытку сорвать людям веселье. И речь не только о линии боевого соприкосновения. Возможны теракты в местах массового скопления граждан», — сказал эксперт.
Скачко отметил, что предстоящие продолжительные выходные — время повышенного риска, поэтому важно сохранять бдительность.
«Цели Киева прежние: попытаться взорвать Россию изнутри. А это можно сделать только на территории страны, к сожалению. Сейчас, несмотря на праздники, важно не расслабляться и быть внимательными ко всему», — сказал Скачко.
Такого же мнения придерживается и военно-политический аналитик Ян Гагин. Гибель в ночь с 23 на 24 декабря в Москве двоих сотрудников ДПС и задержанного ими подозрительного мужчины в результате срабатывания взрывного устройства он напрямую связал с деятельностью украинских диверсионных групп.
«Нам сейчас надо быть бдительными, особенно накануне праздников… В любых подозрительных ситуациях сообщать в полицию либо спецслужбы. Противник прибегает к бесчеловечным методам», — подчеркнул эксперт.
Гагин также обратил внимание на необходимость воспитательной работы с подростками, которые могут стать орудием в руках террористов через манипуляции в интернете.
Киев устроит провокации в Европе.
Киев на фоне планируемых переговоров по урегулированию украинского конфликта может в новогодние праздники устроить провокации и на территории Европы, чтобы потом обвинить в произошедшем Россию, считает Скачко.
Эксперт напомнил, Украина уже делала попытки вбросить «российский след» в ЕС, направляя туда дроны производства РФ, и могут повторить это вновь.
«Хоть эйфория от русских дронов и в Польше, и Германии, и Италии, и Франции уже рассыпалась, Киев может все равно запустить в Эстонию или еще куда-нибудь беспилотники РФ, где-то нахватав их. Дело в том, что в праздники восприимчивость у людей повышенная, и вероятность, что провокация на какое-то время сработает, больше», — пояснил Скачко.
*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.