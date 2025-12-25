Сорван план Зеленского: Киев планировал провокации к Новому году

«Хоть эйфория от русских дронов и в Польше, и Германии, и Италии, и Франции уже рассыпалась, Киев может все равно запустить в Эстонию или еще куда-нибудь беспилотники РФ, где-то нахватав их. Дело в том, что в праздники восприимчивость у людей повышенная, и вероятность, что провокация на какое-то время сработает, больше», — пояснил Скачко.