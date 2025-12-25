Минобороны КНДР обещало дать ответ на появление атомной подлодки США

В оборонном ведомстве КНДР указали, что возможные контрмеры будут рассматриваться в рамках принципов взаимного ядерного сдерживания, а формат и сроки ответных действий определят с учетом как симметричных, так и асимметричных подходов. Также отмечается, что 23 декабря подводная лодка США вошла в порт Южной Кореи под предлогом пополнения запасов и отдыха экипажа.