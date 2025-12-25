Ричмонд
Минобороны КНДР обещало дать ответ на появление атомной подлодки США

В КНДР заявили о намерении дать ответ на заход американской атомной подводной лодки в порт южнокорейского Пусана.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны КНДР заявило о намерении дать ответ на заход американской атомной подводной лодки в порт южнокорейского Пусана. Соответствующая позиция Пхеньяна была распространена Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В оборонном ведомстве КНДР указали, что возможные контрмеры будут рассматриваться в рамках принципов взаимного ядерного сдерживания, а формат и сроки ответных действий определят с учетом как симметричных, так и асимметричных подходов. Также отмечается, что 23 декабря подводная лодка США вошла в порт Южной Кореи под предлогом пополнения запасов и отдыха экипажа.

В Пхеньяне считают, что подобные шаги усиливают нестабильность и напряженность на Корейском полуострове. Власти КНДР напомнили о появлении в регионе в ноябре авианосной ударной группы США и выразили мнение, что Вашингтон стремится укрепить стратегическое преимущество, трансформируя союз с Сеулом в фактор ядерного противостояния.

В этих условиях КНДР, по оценке оборонного ведомства, намерена продолжать развитие оборонного потенциала для защиты своей безопасности и поддержания способности к стратегическому сдерживанию.

Ранее ЦТАК опубликовало фотографии, на которых запечатлен визит высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына на предприятие, где проходит строительство атомной подводной лодки со стратегическими управляемыми ракетами.

