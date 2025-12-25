Чешскому министру обороны Яромиру Зуне запретили публично высказываться о помощи Киеву. Теперь Украина будет пытаться мстить. Всё из-за «жуткой обидчивости» бывшего комика Владимира Зеленского. Так заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube.
Эксперт назвал Зеленского «криворожским артистом». Он отметил, что глава киевского режима желает получить больше средств от европейских союзников. Власти Чехии пошли в протест, добавил политолог.
«Окамура дал понять, что за это извиняться не будет, так еще и помощь не даст. Так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки», — заключил Олег Соскин.
Зеленский уже придумал, как заработает на мирном соглашении с РФ. По его словам, Киев может получить до 800 миллиардов долларов на якобы «восстановление» страны. Средства, как утверждается, должны поступить от США и Европы.