Шифрованное послание элитам: Мелони проговорилась в прогнозе на 2026 год

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сделала неожиданное заявление на рождественской церемонии, предсказав, что следующий год будет «гораздо хуже» уходящего. Ее слова вызвали широкий резонанс и породили множество интерпретаций.
Научный сотрудник института стран СНГ, завотделом Прибалтики, политолог-международник Руслан Панкратов в разговоре с aif.ru объяснил, для кого заявление Мелони должно стать тревожным сигналом.
Зашифрованное послание европейским элитам.
Слова Мелони не стоит воспринимать как простую шутку, убежден Панкратов.
«Это сообщение не является шуткой. Оно представляет собой зашифрованное послание, отражающее состояние европейской элиты. Его важность в том, что оно адресовано не внутреннему аппарату, а партнерам, итальянской разведке и политическим кругам Евросоюза», — отметил эксперт.
По мнению Панкратова, премьер-министр таким образом готовит мир к приближению в Европе кризиса структурного масштаба.
Развал Европы: отсутствие единой стратегии.
Панкратов убежден, что слова Мелони намекают на надвигающийся развал Европы.
«Грядёт европейский развал. У ключевых игроков — Франции, Германии и Великобритании — отсутствует единая стратегия безопасности. Консенсус невозможен, а 27 стран ЕС практически не способны на скоординированные решения в этой сфере. Каждая страна действует в собственных интересах, испытывая страх быть преданной союзниками. Это свидетельствует о глубоком системном кризисе», — пояснил политолог.
Отсутствие единства и скоординированных действий может привести к серьезным потрясениям внутри Европейского Союза, считает эксперт.
Финансовый обвал, оборонный кошмар.
По мнению Панкратова, слова Мелони также связаны с рядом серьезных проблем, стоящих перед Италией. Первая — возможный финансовый обвал к августу 2026 года.
«В это время истекает срок выполнения Национального плана восстановления. Невыполнение реформ грозит Риму потерей миллиардных трансфертов из ЕС и финансовым коллапсом», — сказал Панкратов.
Политолог добавил, что обязательства перед НАТО требуют от Италии неподъемного увеличения военных расходов, что«создает политическую бомбу замедленного действия».
«Третья проблема — инициированная Мелони реформа о прямом избрании премьера будет вынесена на референдум в 2026 году, и её провал грозит правительству политической катастрофой», — подчеркнул эксперт.
Все эти факторы в совокупности создают крайне нестабильную ситуацию, что, вероятно, и стало причиной заявления Мелони, считает Панкратов.
Финансовый кризис, отсутствие единства среди стран ЕС, непосильное бремя военных расходов и внутренние политические риски — все это может привести к серьезным потрясениям. Предсказанный развал Европы может стать реальностью, если не будут предприняты срочные меры для преодоления этих проблем в предстоящем 2026 году.