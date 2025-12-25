Шифрованное послание элитам: Мелони проговорилась в прогнозе на 2026 год

Финансовый кризис, отсутствие единства среди стран ЕС, непосильное бремя военных расходов и внутренние политические риски — все это может привести к серьезным потрясениям. Предсказанный развал Европы может стать реальностью, если не будут предприняты срочные меры для преодоления этих проблем в предстоящем 2026 году.