Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в Латинской Америке

«Теперь мы будем бороться на земле», — заявил американский лидер во время трансляции мероприятия на Fox 9.
Трамп отдельно поздравил экипаж авианосца USS Gerald Ford, который сейчас находится в Карибском море. Он сообщил, что США сократили морской наркотрафик из региона на 96%.
«Сейчас мы пытаемся понять, кто составляет оставшиеся 4%, потому что в остальном мы практически полностью перекрыли поток», — сказал Трамп.
В начале декабря президент Колумбии Густаво Петро предупредил, что любая наземная атака США на колумбийскую территорию будет считаться актом войны. Это заявление прозвучало в ответ на угрозы Трампа о возможных военных действиях в Южной Америке под видом борьбы с наркотрафиком.
