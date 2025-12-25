Ричмонд
Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении наносить наземные удары по объектам наркокартелей в Латинской Америке. Об этом он сообщил, поздравляя военных с католическим Рождеством.

Источник: Life.ru

«Теперь мы будем бороться на земле», — заявил американский лидер во время трансляции мероприятия на Fox 9.

Трамп отдельно поздравил экипаж авианосца USS Gerald Ford, который сейчас находится в Карибском море. Он сообщил, что США сократили морской наркотрафик из региона на 96%.

«Сейчас мы пытаемся понять, кто составляет оставшиеся 4%, потому что в остальном мы практически полностью перекрыли поток», — сказал Трамп.

В начале декабря президент Колумбии Густаво Петро предупредил, что любая наземная атака США на колумбийскую территорию будет считаться актом войны. Это заявление прозвучало в ответ на угрозы Трампа о возможных военных действиях в Южной Америке под видом борьбы с наркотрафиком.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

