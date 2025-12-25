Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в Латинской Америке

В начале декабря президент Колумбии Густаво Петро предупредил, что любая наземная атака США на колумбийскую территорию будет считаться актом войны. Это заявление прозвучало в ответ на угрозы Трампа о возможных военных действиях в Южной Америке под видом борьбы с наркотрафиком.