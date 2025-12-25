Путин направил Мадуро телеграмму по случаю Рождества и Нового года

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро по случаю Рождества и наступающего Нового года. Об этом 25 декабря сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что поздравление было отправлено из Москвы и адресовано президенту Венесуэлы в рамках традиционного обмена праздничными посланиями между главами государств.
В письме российский лидер отметил ключевые достижения в развитии двусторонних отношений, включая подписание Договора о стратегическом сотрудничестве, а также подчеркнул солидарность России с венесуэльским народом и его руководством.
Ранее Мадуро заявил, что стратегическое партнерство между Каракасом и Москвой, а также взаимодействие на уровне глав государств, будет активно укрепляться и в следующем году.