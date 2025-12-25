Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин направил Мадуро телеграмму по случаю Рождества и Нового года

Путин направил поздравительное послание президенту Венесуэлы по случаю Рождества и наступающего Нового года.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро по случаю Рождества и наступающего Нового года. Об этом 25 декабря сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что поздравление было отправлено из Москвы и адресовано президенту Венесуэлы в рамках традиционного обмена праздничными посланиями между главами государств.

В письме российский лидер отметил ключевые достижения в развитии двусторонних отношений, включая подписание Договора о стратегическом сотрудничестве, а также подчеркнул солидарность России с венесуэльским народом и его руководством.

Ранее Мадуро заявил, что стратегическое партнерство между Каракасом и Москвой, а также взаимодействие на уровне глав государств, будет активно укрепляться и в следующем году.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше