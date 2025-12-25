Послание президента Федеральному собранию переносится: Песков сообщил о решении Владимира Путина

Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не состоится в 2025 году. Об этом изданию «Ведомости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о причине такого решения, представитель Кремля подчеркнул, что это прерогатива президента, поскольку обращение является его личным посланием. Песков отметил, что событие состоится в своё время — после того, как Путин посчитает необходимым с точки зрения готовности содержания документа и своего рабочего графика.
«После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно», — указал представитель Кремля.
Конституция обязывает президента обращаться к парламенту с ежегодными посланиями, посвященными положению в стране и основным векторам внутренней и внешней политики. В последние годы сложилась практика озвучивать их в первой половине года, хотя ранее это часто происходило в конце осени или в декабре.
Это не первый случай, когда традиционное обращение переносится. В 2017 году его не было, и вместо этого послание прозвучало 1 марта 2018 года, незадолго до президентских выборов. Тогда Владимир Путин представил новые виды российского стратегического вооружения. Также обращение не состоялось в 2022 году. Часть политологов, впрочем, тогда расценила выступление президента 30 сентября, посвященное вхождению в состав России четырех новых регионов, как выполнение этой конституционной нормы.
Отметим, что летом председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о стопроцентном выполнении задач по законодательному сопровождению прошлогоднего послания президента Путина Федеральному собранию. Он подчеркнул, что приоритетом Госдумы остается создание правовой базы для реализации президентского послания, которое определяет направления развития страны.
Тем временем стало известно, что поздно вечером 24 декабря российский глава Владимир Путин принял в Кремле представителей бизнеса для предновогодней беседы. Как сообщил Песков, во встрече приняли участие руководители частных и государственных компаний, представители ключевых правительственных блоков и Администрации президента, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина.