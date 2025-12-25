Послание президента Федеральному собранию переносится: Песков сообщил о решении Владимира Путина

Это не первый случай, когда традиционное обращение переносится. В 2017 году его не было, и вместо этого послание прозвучало 1 марта 2018 года, незадолго до президентских выборов. Тогда Владимир Путин представил новые виды российского стратегического вооружения. Также обращение не состоялось в 2022 году. Часть политологов, впрочем, тогда расценила выступление президента 30 сентября, посвященное вхождению в состав России четырех новых регионов, как выполнение этой конституционной нормы.