Путин: Героизм военных КНДР в СВО стал подтверждением боевого братства стран

Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну отметил героическое участие северокорейской армии в зоне спецоперации.
По словам российского лидера, участие северокорейских военных в освобождении Курской области и работа саперов на российской земле подтверждает «нерушимую дружбу и боевое братство» между Россией и Северной Кореей.
— Уверен, что мы будем и впредь всемерно укреплять дружественные, союзнические связи, конструктивно взаимодействовать в региональных и международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле построения справедливого многополярного миропорядка, — цитирует Владимира Путина Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал своих коллег выразить благодарность северокорейскому лидеру за участие бойцов из КНДР в освобождении Курской области.
До этого лидер КНДР в Пхеньяне провел церемонию вручения наград солдатам и командирам Корейкой народной армии, которые участвовали в боевых действиях в Курской области.