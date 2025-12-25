Российские военные прорвались к Вольному под Добропольем

Продвигающимся на добропольском направлении российским подразделениям удалось прорваться к селу Вольное, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, российские военные вышли на окраины населенного пункта и ведут разведку боем с целью выявления уязвимых участков обороны противника.
Также сообщается о продвижении подразделений РФ по лесополосам и открытым участкам местности к городу Белицкое.
Кроме того, появилась информация о расширении российскими войсками зоны контроля к северу и северо-востоку от села Софиевка.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения FPV-дронами украинских боевиков и их техники в районе Софиевки. Появились сообщения об отступлении подразделения противника из этого населенного пункта и закреплении на эго территории российских бойцов.
По словам военкора Тимофея Ермакова, в случае занятия Софиевки у российских войск появится возможность наступать в направлении Дружковки. Кроме того, они смогут зайти в тыл ВСУ в Константиновке.