Ещё больше 65 человек Киев потерял в Сумской области. Часть из них ликвидированы были на границе с Курской областью. Российская авиации нанесла удары по позициям ВСУ у села Волфино. ВС РФ продвигаются на Сумщине на нескольких участках. В этом же регионе уничтожена шведская БМП CV-90, а также три внедорожника, станция спутниковой связи Starlink и другая техника.