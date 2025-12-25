Курская область, 25 декабря.
Ещё больше 65 человек Киев потерял в Сумской области. Часть из них ликвидированы были на границе с Курской областью. Российская авиации нанесла удары по позициям ВСУ у села Волфино. ВС РФ продвигаются на Сумщине на нескольких участках. В этом же регионе уничтожена шведская БМП CV-90, а также три внедорожника, станция спутниковой связи Starlink и другая техника.
119-я бригада Территориальной обороны попала в поле зрения украинских полицейских. В Сумах задержан 36-летний боевик, похитивший 9-летнего ребёнка своей сожительницы. После переговоров он вернул ребёнка, но свою вину не признаёт.
Дроноводы уничтожили пикап и станцию радиоэлектронной борьбы противника в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России.
Запорожская область, 25 декабря.
Армия России освободила на границе Запорожской и Днепропетровской областей село Заречное. Флаг России над населённым пунктом подняли бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». В Министерстве обороны отметили, что также под контроль взят участок дороги, соединяющий Братское и Терноватое.
— Штурмовики «Востока» расширяют плацдарм на вражеском берегу и создают предпосылки для наступления на запад — в сторону пгт Терноватое. Этот населенник является важным транспортным узлом в приграничье двух областей, и его потеря сильно ударит по логистическим возможностям ВСУ, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
О важности Терноватого также говорит военный блогер Юрий Подоляка. На данный момент оно охвачено с трёх сторон. Эксперт считает, что в сложившихся условиях противнику сложно будет удержать это село.
— Освобождение Терноватого будет обозначать прорыв обороны ВСУ на реке Ганчур на оперативную глубину. В который далее можно будет вводить войска и развивать его, заходя в тыл Ореховской группировке противника с северо-востока, — отмечает Подоляка.
Донецкая Народная Республика, 25 декабря.
Димитров (Мирноград) зачищают от подразделений украинских войск. Аналогичная ситуация складывается и в Родинском. На Красноармейском участке СВО ликвидировано свыше 500 боевиков, а также американский бронетранспортёр М113, разработанный в 60-х годах прошлого века.
Бои также идут в Константиновке и в близлежащих сёлах. Армия России приближает окружение украинских подразделений в этом городе. Внутри же штурмовики пробиваются к центру.
— Оживился западный фланг охвата. После высвобождения части сил со стороны Красноармейска и Димитрова мы усиливаем давление со стороны Русина Яра и Александро-Калинова на западные окраины Константиновки, — рассказал военкор Павел Кукушкин.
Уступки Украины для достижения мира.
Bloomberg сообщает, что мирный план, который пытается продвинуть Владимир Зеленский, не отвечает интересам России. Например, нет гарантий по нерасширению НАТО и закреплению нейтрального статуса Украины. При этом Newsweek утверждает, что киевский диктатор готов отвести войска с территории ДНР. Газета The Washington Post подтверждает эту информацию, но с пометкой, что Киев хочет увидеть и от Москвы аналогичный шаг.