Посол Мустафаев: В Баку надеются на справедливое решение по трагедии AZAL

В Баку ожидают завершения расследования катастрофы с участием лайнера Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) и надеются, что виновные в трагедии будут наказаны. Такое заявление сделал посол Азербайджана в России Рахман Сагиб оглы Мустафаев.
— Рассчитываем на то, что все вопросы, связанные с выплатой финансовых компенсаций и привлечения к ответственности лиц, виновных в этой трагедии, будут урегулированы в кратчайшие сроки, в духе отношений стратегического партнерства и союзнического взаимодействия, которые связывают наши страны, — сказал Рахман Сагиб оглы Мустафаев, передает Lenta.ru.
9 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, что требуется по вопросу компенсаций в связи с крушением пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в казахстанском Актау в декабре прошлого года. Он добавил, что две ракеты, которые выпустила российская система противовоздушной обороны взорвались в нескольких метрах от самолета.
Позже стало известно, что гражданин Азербайджана Нурулла Сираджов, который выжил в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года, умер из-за онкологического заболевания.