Le Monde: министру обороны Чехии Зуне запретили выступать по теме Украины

Чешская партия SPD («Свобода и прямая демократия») запретила главе Минобороны страны Яромиру Зуне публично выступать по теме Украины, пишет Le Monde.
По данным издания, в партии начались волнения из-за заявления Зуны о намерении продолжить поддерживать Киев. Ряд политиков даже призвали министра отозвать свои заявления или уйти в отставку.
Глава партии Томио Окамура заявил, что Зуна больше не будет выступать по украинской теме, а все вопросы, касающиеся поддержки Киева, будут переадресованы премьер-министру Чехии Андрею Бабишу.
Ранее Окамура сообщил, что Зуна отклонил поступившее ему приглашение посетить Украину. Он также заявлял, что граждане Чехии не будут оплачивать закупку оружия для ВСУ.
Бабиш также сообщал, что Чехия решила не брать на себя гарантии по финансированию Киева.