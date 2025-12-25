Путин поздравил Ким Чен Ына с Рождеством: президент РФ отметил героизм солдат КНДР и нерушимую дружбу двух стран

Напомним, что 4 декабря 2024 года вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР, подписанный в июне во время визита президента РФ в Пхеньян. Москва и Пхеньян также договорились не вступать в соглашения с третьими странами, угрожающими суверенитету и безопасности друг-друга.