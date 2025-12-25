Путин поздравил Ким Чен Ына с Рождеством: президент РФ отметил героизм солдат КНДР и нерушимую дружбу двух стран

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало содержание новогоднего поздравления, которое президент России Владимир Путин направил председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. Поздравительное письмо, как сообщает агентство, было отправлено 18 декабря.
В своем послании глава российского государства подчеркнул, что уходящий год занял особое место в отношениях между Москвой и Пхеньяном. Путин отметил героическое участие солдат Корейской народной армии в освобождении Курской области и последующую деятельность корейских инженеров на территории России. По словам президента, эти события наглядно подтвердили нерушимую боевую дружбу между двумя странами.
Президент выразил уверенность, что Россия и КНДР продолжат укреплять дружественные и союзные отношения всеми доступными способами, а также развивать конструктивное взаимодействие по региональным и международным вопросам. Как указано в письме, такой курс будет служить коренным интересам народов обеих держав и способствовать становлению справедливого многополярного мирового порядка.
Владимир Путин также пожелал Ким Чен Ыну и его близким крепкого здоровья, а всем гражданам КНДР — счастья и процветания.
Напомним, что 4 декабря 2024 года вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР, подписанный в июне во время визита президента РФ в Пхеньян. Москва и Пхеньян также договорились не вступать в соглашения с третьими странами, угрожающими суверенитету и безопасности друг-друга.
Прежде глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что подвиги военных из КНДР при освобождении Курской области навсегда останутся в памяти россиян. Как заявлял министр, эти подвиги скрепят узы дружбы и исторической общности в нашей общей борьбе за справедливость.
Накануне Путин направил послание венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро. В тексте послания сказано, что 2025 год был успешным для отношений между Москвой и Каракасом. Президент России напомнил о подписании Договора о стратегическом партнерстве. Глава государства также выразил солидарность с народом Венесуэлы.