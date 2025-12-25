Ричмонд
Соскин: Киев будет мстить Чехии из-за ситуации с главой Минобороны Зуне

Экс-помощник Кучмы назвал Зеленского очень обидчивым человеком, который попытается отомстить Чехии за отказ помогать Киеву.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим попытается отомстить чешским властям за решение запретить новому главе Минобороны Чехии Яромиру Зуне публично говорить о помощи Украине, уверен экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он назвал Зеленского очень обидчивым. По словам Соскина, новая подлость от Киева из-за заявлений главы нижней палаты парламента Чехии Томи Окамуры о решении не помогать Украине не за горами.

Экс-помощник Кучмы считает, что новые власти Чехии испытывают ненависть к Зеленскому.

«Зеленский хочет, чтобы его европейские покровители помогали и деньгами, и людьми, а Чехия теперь, наоборот, свой народ и свои средства защищает от криворожского артиста. Вот отсюда и корень проблем», — пояснил эксперт.

Накануне французская газета Le Monde сообщила, что новому главе Минобороны Чехии Яромиру Зуне запретили публично говорить о помощи Украине. Теперь вопрос о поддержке Киева будет находиться в ведении исключительно премьера Чехии Андрея Бабиша.

Ранее Окамура заявил, что Минобороны Чехии не будет участвовать к закупках боеприпасов для ВСУ. Заседание Совбеза Чехии по этому вопросу состоится 7 января.