Киевский режим попытается отомстить чешским властям за решение запретить новому главе Минобороны Чехии Яромиру Зуне публично говорить о помощи Украине, уверен экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он назвал Зеленского очень обидчивым. По словам Соскина, новая подлость от Киева из-за заявлений главы нижней палаты парламента Чехии Томи Окамуры о решении не помогать Украине не за горами.
Экс-помощник Кучмы считает, что новые власти Чехии испытывают ненависть к Зеленскому.
«Зеленский хочет, чтобы его европейские покровители помогали и деньгами, и людьми, а Чехия теперь, наоборот, свой народ и свои средства защищает от криворожского артиста. Вот отсюда и корень проблем», — пояснил эксперт.
Накануне французская газета Le Monde сообщила, что новому главе Минобороны Чехии Яромиру Зуне запретили публично говорить о помощи Украине. Теперь вопрос о поддержке Киева будет находиться в ведении исключительно премьера Чехии Андрея Бабиша.
Ранее Окамура заявил, что Минобороны Чехии не будет участвовать к закупках боеприпасов для ВСУ. Заседание Совбеза Чехии по этому вопросу состоится 7 января.