Проект президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта содержит угрозы национальной безопасности России. Об этом в четверг, 25 декабря, заявил депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
— Зеленский не желает отступать от тех факторов, которые стали причиной СВО. Но Зеленскому пора понять, что для России в мирном соглашении важны не территории, а безопасность страны и ее граждан, — сказал Белик, его слова передает РИА Новости.
Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это случится в ближайшие 90 дней.