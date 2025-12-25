Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме оценили план Зеленского по урегулированию конфликта на Украине

Проект президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта содержит угрозы национальной безопасности России. Об этом в четверг, 25 декабря, заявил депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Проект президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта содержит угрозы национальной безопасности России. Об этом в четверг, 25 декабря, заявил депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

— Зеленский не желает отступать от тех факторов, которые стали причиной СВО. Но Зеленскому пора понять, что для России в мирном соглашении важны не территории, а безопасность страны и ее граждан, — сказал Белик, его слова передает РИА Новости.

24 декабря Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в Соединенных Штатах. Так, США, НАТО и Евросоюз предоставят Киеву гарантии безопасности по примеру статьи 5, а в случае нападения на страну будет дан военный ответ и восстановятся санкции.

Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это случится в ближайшие 90 дней.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше