Город Алатау получит специальный статус: разработан законопроект

определяет режим деятельности, управления и формирования органов администрации и иные особенности осуществления ей имущественных прав, в том числе закрепленным за ней государственным имуществом; назначает акима и главного исполнительного директора администрации; утверждает агрегированный бюджет государственного фонда; утверждает стратегию развития города Алатау; утверждает концептуальный план и градостроительный план города Алатау; утверждает дизайн-код города Алатау; принимает акты администрации в виде решений; принимает решения о делегировании части функций, компетенций и полномочий администрации и государственным органам местного государственного управления между собой и иными создаваемыми органами города Алатау, местными исполнительными органами Алматинской области, центральными государственными органами и (или) органами Центра; утверждает годовой отчет о развитии города Алатау; определяет международную аудиторскую организацию, осуществляющую внешний аудит финансовой отчетности администрации, эффективности ее деятельности и использования финансовых средств, находящихся в ведении администрации; принимает решения о создании иных органов в администрации, определении их структуры, компетенции и полномочий; по представлению главного исполнительного директора администрации утверждает основные функции, задачи, права и обязанности, организационную структуру, систему управления персоналом, систему делопроизводства, положения, штатную численность и штатное расписание администрации; имеет иные полномочия, вытекающие из настоящего Конституционного закона и положения о Совете.