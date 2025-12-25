Ким Чен Ын утвердил разработку тайных подводных систем КНДР

Ким Чен Ын лично побывал на объекте, где строится атомная подводная лодка водоизмещением 8,7 тысячи тонн, способная нести стратегические управляемые ракеты. Там ему доложили о ходе работ и представили разработки так называемых «тайных» подводных вооружений, которые должны усилить потенциал страны на море. Отдельное внимание лидер КНДР уделил будущей структуре флота и вопросам его переформатирования.
«Товарищ Ким Чен Ын конкретно ознакомился с положением исследования новых подводных тайных вооружений, наметил стратегический замысел о переформировании ВМС и создании новой части», — передаёт ЦТАК.
Ранее Life.ru писал, что Ким Чен Ын поставил перед армией КНДР новую стратегическую задачу. Речь идёт о расширении возможностей военно-воздушных сил и применении новых стратегических средств. Заявление прозвучало на торжествах в честь 80-летия создания ВВС КНА и стало частью курса на усиление военного потенциала страны.
