Ким Чен Ын утвердил разработку тайных подводных систем КНДР

Ким Чен Ын лично побывал на объекте, где строится атомная подводная лодка водоизмещением 8,7 тысячи тонн, способная нести стратегические управляемые ракеты. Там ему доложили о ходе работ и представили разработки так называемых «тайных» подводных вооружений, которые должны усилить потенциал страны на море. Отдельное внимание лидер КНДР уделил будущей структуре флота и вопросам его переформатирования.