Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын утвердил разработку тайных подводных систем КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын дал старт новому этапу развития северокорейского флота. Глава государства утвердил планы по созданию перспективных подводных вооружений и обозначил контуры масштабной реформы ВМС, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Источник: Life.ru

Ким Чен Ын лично побывал на объекте, где строится атомная подводная лодка водоизмещением 8,7 тысячи тонн, способная нести стратегические управляемые ракеты. Там ему доложили о ходе работ и представили разработки так называемых «тайных» подводных вооружений, которые должны усилить потенциал страны на море. Отдельное внимание лидер КНДР уделил будущей структуре флота и вопросам его переформатирования.

«Товарищ Ким Чен Ын конкретно ознакомился с положением исследования новых подводных тайных вооружений, наметил стратегический замысел о переформировании ВМС и создании новой части», — передаёт ЦТАК.

Ранее Life.ru писал, что Ким Чен Ын поставил перед армией КНДР новую стратегическую задачу. Речь идёт о расширении возможностей военно-воздушных сил и применении новых стратегических средств. Заявление прозвучало на торжествах в честь 80-летия создания ВВС КНА и стало частью курса на усиление военного потенциала страны.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше