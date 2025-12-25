Global Times: доклад Пентагона искажает реалии развития китайской армии

Публикация была сделана в качестве комментария к обнародованному на днях докладу Пентагона о развитии китайских Вооруженных сил. Газета указывает на наблюдающуюся в нем противоречивость: с одной стороны — раздувается тема якобы угрозы со стороны Китая, сохраняются искаженные трактовки и заблуждения относительно военной мощи страны за последние годы, а с другой — отмечается укрепление отношений между Китаем и США при американском президенте Дональде Трампе.