Global Times: доклад Пентагона искажает реалии развития китайской армии

Китай развивает свои вооруженные силы в целях обеспечения победы в оборонительной войне и сдерживания конфликтов, отмечается в редакционном материале китайской газеты Global Times.
«Укрепление национальной обороны и модернизация армии являются законным правом и неизбежным требованием для суверенного государства, необходимостью для решения сложных вызовов в сфере безопасности и выполнения КНР своих международных обязательств в качестве большой страны, а также основой для защиты национального единства и достоинства. Это не означает, что Пекин стремится к гегемонии или бросает вызов какой-нибудь другой стране», — пишет издание.
Публикация была сделана в качестве комментария к обнародованному на днях докладу Пентагона о развитии китайских Вооруженных сил. Газета указывает на наблюдающуюся в нем противоречивость: с одной стороны — раздувается тема якобы угрозы со стороны Китая, сохраняются искаженные трактовки и заблуждения относительно военной мощи страны за последние годы, а с другой — отмечается укрепление отношений между Китаем и США при американском президенте Дональде Трампе.
В материале Global Times подчеркивается, что Пекину и Вашингтону важно понимать стратегические намерения друг друга и что Соединенным Штатам также следует выйти за рамки мышления холодной войны.
«Китай последовательно выполняет свои обязательства в отношении мира и никогда не стремился строить свою безопасность за счет других», — заключает газета.
Ранее американская газета The Wall Street Journal заявила, что в США началась новая гонка вооружений, в которой им предстоит противостоять в том числе Китаю.