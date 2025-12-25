«В Краснопольском районе ВСУ, понеся большие потери, вынужденно отводят подразделения 119 обр ТРО, спецроты 58 омпбр и спецназ ГПСУ на более выгодные позиции вглубь Сумской области», — сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».
В то же время, штурмовые группы «Северян» продолжают наступление в Андреевке и на других участках фронта в Сумском и Краснопольском районах. За последние сутки продвижение составило до 700 метров.
Ранее командование украинской армии подтвердило, что военнослужащие ВСУ приняли решение отступить со своих позиций в Сумской области под натиском ВС РФ. Российским солдатам удалось прорвать разграничительную линию, а Киев теперь пытается стабилизировать фронт. В связи с этим ВСУ направили элитный спецназ исправлять ситуацию под Сумами.
