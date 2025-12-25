Появились сообщения о наступлении войск РФ на Красный Лиман с востока

Российские подразделения ведут наступление на Красный Лиман с востока, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, российским бойцам удалось в ходе наступления улучшить тактическое положение в окрестностях города.
Сообщается также об пресечении военнослужащими РФ попыток контратак двух групп боевиков из 60-й мехбригады ВСУ. При этом противник потерял до полутора десятка штурмовиков.
Напомним, накануне появились сообщения о наступлении российских подразделений к северу от Красного Лимана, а также в окрестностях села Диброва, расположенного в десятке километров от города. Кроме того, стало известно о расширении войсками РФ зоны контроля в районе дороги Закотное — Красный Лиман.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения управляемыми бомбами ФАБ-500 ряда пунктов временной дислокации боевиков из 63-й мехбригады ВСУ на территории Красного Лимана. Также в Сети появилось видео из частного сектора Красного Лимана, затянутого паутиной из оптоволоконных кабелей от залетающих в город многочисленных дронов.