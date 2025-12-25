Ричмонд
Ростех заявил, что в 2025 году было выпущено рекордное число боевых самолетов

Ростех передал Минобороны РФ завершающую партию истребителей Су-35С.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в России было выпущено рекордное число боевых самолетов. Об этом сообщила государственная корпорация «Ростех».

О текущем уровне производства в госпредприятии рассказали в четверг, 25 декабря. Тогда там сообщили, что боевые самолеты производились весь 2025 год. И теперь общее число выпущенных единиц техники стало рекордным.

«Уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов», — сказано в сообщении.

Тогда же в госкорпорации добавили, что недавно Министерству обороны была передана завершающая партия истребителей Су-35С. Перед отправкой воздушные судна успешно прошли все необходимые проверки и испытания.

Напомним, «Ростех» регулярно передает Министерству обороны военную технику. Причем не только самолеты. Так, в начале декабря военное ведомство получило от госкорпорации партию боевых машин пехоты. Подчеркивается, что новые единицы техники стали еще мобильнее, чем предыдущие.