Ростех заявил, что в 2025 году было выпущено рекордное число боевых самолетов

В 2025 году в России было выпущено рекордное число боевых самолетов. Об этом сообщила государственная корпорация «Ростех».
О текущем уровне производства в госпредприятии рассказали в четверг, 25 декабря. Тогда там сообщили, что боевые самолеты производились весь 2025 год. И теперь общее число выпущенных единиц техники стало рекордным.
«Уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов», — сказано в сообщении.
Тогда же в госкорпорации добавили, что недавно Министерству обороны была передана завершающая партия истребителей Су-35С. Перед отправкой воздушные судна успешно прошли все необходимые проверки и испытания.
Напомним, «Ростех» регулярно передает Министерству обороны военную технику. Причем не только самолеты. Так, в начале декабря военное ведомство получило от госкорпорации партию боевых машин пехоты. Подчеркивается, что новые единицы техники стали еще мобильнее, чем предыдущие.