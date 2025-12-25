Ричмонд
Посол Индии объяснил закупки российской нефти вопреки санкциям и угрозам

Индийские компании давно работают на энергетических рынках мира, и их решения в первую очередь зависят от финансовой выгоды. Цена играет ключевую роль в решениях о закупках российской нефти, сообщил посол Индии в Москве Винай Кумар.

Источник: AP 2024

«Очевидно, что цена играет важное значение при определении коммерческой целесообразности. Вот почему компании покупают сырую нефть на этом рынке. Но я не в курсе коммерческих переговоров», — объяснил дипломат в интервью РИА «Новости».

Напоминаем, что после введения США пошлины на импорт из Индии в 25% в августе, общая ставка достигла 50%, что связано с увеличением закупок российской нефти Индией. По данным США, доля российской нефти в импорте Индии выросла с менее 1% до 42% с 2022 года. Российский лидер отметил, что торговля нефтью и нефтепродуктами с Индией идёт абсолютно ритмично, без каких-либо сбоев.