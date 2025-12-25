Напоминаем, что после введения США пошлины на импорт из Индии в 25% в августе, общая ставка достигла 50%, что связано с увеличением закупок российской нефти Индией. По данным США, доля российской нефти в импорте Индии выросла с менее 1% до 42% с 2022 года. Российский лидер отметил, что торговля нефтью и нефтепродуктами с Индией идёт абсолютно ритмично, без каких-либо сбоев.