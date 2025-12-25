Девятая страна ЕС закрывает въезд для одной категории россиян с 1 января

Это решение распространяется и на дипломатические паспорта. Документы старого формата будут недействительны для въезда в Польшу с 1 января будущего года.
Польша присоединилась к списку из девяти других стран ЕС (включая Германию, Францию, Прибалтийские государства и др.), которые уже ввели аналогичные ограничения для владельцев старых российских паспортов.
Напомним, что ранее Еврокомиссия ввела запрет на выдачу россиянам новых многократных шенгенских виз, сохранив исключения лишь для отдельных случаев, таких как медицинская необходимость или наличие у заявителя второго гражданства страны ЕС. Теперь гражданам России в большинстве ситуаций будут доступны только однократные или краткосрочные визы, при этом требования к пакету документов и обоснованию целей поездки значительно ужесточаются.
