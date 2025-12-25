Девятая страна ЕС закрывает въезд для одной категории россиян с 1 января

Напомним, что ранее Еврокомиссия ввела запрет на выдачу россиянам новых многократных шенгенских виз, сохранив исключения лишь для отдельных случаев, таких как медицинская необходимость или наличие у заявителя второго гражданства страны ЕС. Теперь гражданам России в большинстве ситуаций будут доступны только однократные или краткосрочные визы, при этом требования к пакету документов и обоснованию целей поездки значительно ужесточаются.