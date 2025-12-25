Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о слежке за Санта-Клаусом: США хотят выяснить все о волшебнике

Трамп: США отслеживают Санту, чтобы убедиться, что он хороший.

Источник: Комсомольская правда

США активно следят за передвижениями Санта-Клауса, чтобы убедиться, что он хороший. Об этом иронично заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время рождественского мероприятия.

О рождественском волшебнике американский лидер заговорил в тот момент, когда отвечал на вопросы детей, звонивших в Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). Они хотели узнать, где сейчас находится Санта. Однако Трамп сразу обозначил, мол, беспокоиться не о чем.

«Мы отслеживаем Санту по всему миру. Мы хотим убедиться, что Санта ведет себя хорошо. Санта — очень порядочный человек. Мы хотим убедиться, что он не проник в нашу страну, что мы не пропустили в наши границы плохого Санту. Но мы выяснили, что Санта хороший», — сказал президент США.

Напомним, сама традиция наблюдать за «полетом» Санта-Клауса возникла в США в 1955 году из-за курьезной ошибки в рекламе одного из магазинов. В объявлении был указан неверный номер телефона, и дети стали звонить прямо в военное ведомство (НОРАД). Дежурный офицер не стал их разубеждать и рассказал, что военные якобы следят за маршрутом Санты в небе. С тех пор НОРАД каждый год в символическом формате сообщает о передвижениях рождественского персонажа.

Тогда же Трамп рассказал о своем сожалении. Он признался, что не может полноценно заниматься Рождеством из-за Украины. По словам американского лидера, та слишком отвлекает его от праздника. Поэтому, добавил президент США, он вынужден отвлекаться на другие вещи, а не фокусироваться только на праздничных днях.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше