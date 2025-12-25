Трамп объявил о слежке за Санта-Клаусом: США хотят выяснить все о волшебнике

США активно следят за передвижениями Санта-Клауса, чтобы убедиться, что он хороший. Об этом иронично заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время рождественского мероприятия.
О рождественском волшебнике американский лидер заговорил в тот момент, когда отвечал на вопросы детей, звонивших в Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). Они хотели узнать, где сейчас находится Санта. Однако Трамп сразу обозначил, мол, беспокоиться не о чем.
«Мы отслеживаем Санту по всему миру. Мы хотим убедиться, что Санта ведет себя хорошо. Санта — очень порядочный человек. Мы хотим убедиться, что он не проник в нашу страну, что мы не пропустили в наши границы плохого Санту. Но мы выяснили, что Санта хороший», — сказал президент США.
Напомним, сама традиция наблюдать за «полетом» Санта-Клауса возникла в США в 1955 году из-за курьезной ошибки в рекламе одного из магазинов. В объявлении был указан неверный номер телефона, и дети стали звонить прямо в военное ведомство (НОРАД). Дежурный офицер не стал их разубеждать и рассказал, что военные якобы следят за маршрутом Санты в небе. С тех пор НОРАД каждый год в символическом формате сообщает о передвижениях рождественского персонажа.
Тогда же Трамп рассказал о своем сожалении. Он признался, что не может полноценно заниматься Рождеством из-за Украины. По словам американского лидера, та слишком отвлекает его от праздника. Поэтому, добавил президент США, он вынужден отвлекаться на другие вещи, а не фокусироваться только на праздничных днях.