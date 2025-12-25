Трамп объявил о слежке за Санта-Клаусом: США хотят выяснить все о волшебнике

Напомним, сама традиция наблюдать за «полетом» Санта-Клауса возникла в США в 1955 году из-за курьезной ошибки в рекламе одного из магазинов. В объявлении был указан неверный номер телефона, и дети стали звонить прямо в военное ведомство (НОРАД). Дежурный офицер не стал их разубеждать и рассказал, что военные якобы следят за маршрутом Санты в небе. С тех пор НОРАД каждый год в символическом формате сообщает о передвижениях рождественского персонажа.