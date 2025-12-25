Сенаторы заявили Трампу об «опасном вакууме» из-за отзыва послов и России

Десять сенаторов-демократов из Комитета по международным отношениям в письме президенту Дональду Трампу призвали отменить решение об отзыве почти 30 послов, предупредив, что этот шаг создаст «опасный вакуум» в руководстве дипмиссий, который позволит таким странам, как Россия и Китай, расширить свое влияние. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, направленное Трампу в среду, 24 декабря.
В нем сенаторы-демократы привели примеры, как Вашингтону будет не хватать присутствия на высшем уровне в ключевых странах по мере укрепления Москвой и Пекином своих позиций. Конгрессмены отметили, что внезапный массовый отзыв высокопоставленных дипломатов является «беспрецедентным шагом», незанятыми останутся более 100 вакансий американских послов — более половины от их общего числа.
«Пока более 100 посольств США, не имеющих высокопоставленных руководителей, ожидают новых назначений, США, Китай, Россия и другие страны будут поддерживать регулярные контакты с иностранными лидерами, от которых мы фактически откажемся, что позволит нашим противникам расширить свое влияние и ограничить, а то и нанести вред интересам США», — заявили в письме демократы.
Они подчеркнули, что США окажутся в невыгодном положении в связи с расширением экономического влияния Китая. «Эти послы на протяжении десятилетий демонстрировали свою приверженность неукоснительному выполнению политики администраций обеих партий», — написали сенаторы. «Мы настоятельно призываем вас немедленно отменить это решение, прежде чем будет нанесен еще больший ущерб репутации Америки в мире», — предупредили они.
Представитель Госдепартамента не стал комментировать содержание письма, но обвинил демократов в блокировании назначения послов. «Демократы-сенаторы совершили беспрецедентные действия, препятствующие утверждению кандидатур президента Трампа, включая послов и других высокопоставленных дипломатов», — сказал представитель Госдепа.
В феврале Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио реорганизовать дипломатическую службу, чтобы обеспечить неукоснительное следование внешней политике нынешней администрации. В июле администрация республиканца уволила более 1300 дипломатов и служащих Госдепартамента. Сокращение численности персонала Госдепа составило примерно 3 тыс. человек с учетом отсроченных увольнений и досрочных выходов на пенсию, что составляет более 11% от общего числа сотрудников дипломатической и госслужбы, отмечает Reuters.
На прошлой неделе Associated Press сообщало, что администрация Трампа отзывает 29 американских послов, которые заняли эти посты еще при администрации бывшего президента Джо Байдена. Они покинут должности в январе 2026 года. Госдеп пояснил, что президент имеет право удостовериться, что в этих странах у него есть люди, продвигающие повестку «Америка прежде всего». По данным агентства, больше всего послов отзывают из стран Африки: Бурунди, Камеруна, Кабо-Верде, Габона, Кот-д’Ивуара, Мадагаскара, Маврикия, Нигера, Нигерии, Руанды, Сенегала, Сомали и Уганды. По информации корреспондента The Washington Post Джоша Рогина, речь идет об отзыве 48 глав дипмиссий США.