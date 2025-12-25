Сенаторы заявили Трампу об «опасном вакууме» из-за отзыва послов и России

На прошлой неделе Associated Press сообщало, что администрация Трампа отзывает 29 американских послов, которые заняли эти посты еще при администрации бывшего президента Джо Байдена. Они покинут должности в январе 2026 года. Госдеп пояснил, что президент имеет право удостовериться, что в этих странах у него есть люди, продвигающие повестку «Америка прежде всего». По данным агентства, больше всего послов отзывают из стран Африки: Бурунди, Камеруна, Кабо-Верде, Габона, Кот-д’Ивуара, Мадагаскара, Маврикия, Нигера, Нигерии, Руанды, Сенегала, Сомали и Уганды. По информации корреспондента The Washington Post Джоша Рогина, речь идет об отзыве 48 глав дипмиссий США.