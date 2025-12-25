Ричмонд
Над Россией сбили 141 беспилотник. Военная операция, день 1401-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 141 беспилотник над территорией России, в том числе девять дронов над Московским регионом. В порту Темрюка в результате атаки БПЛА загорелись емкости с нефтепродуктами. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что необходимость заниматься украинским урегулированием отвлекает от праздничных дел. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:07 Правительство Германии выступает в роли лоббиста «репарационного кредита» для Украины, которым пытается прикрыть прямое посягательство на суверенную собственность России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

8:54 ? В Брянской области при атаке беспилотника на село Глинищево Брянского района пострадала женщина, сообщил глава региона Александр Богомаз.

8:46 Вынужденные аварийные отключения электроэнергии введены в Одессе на юге Украины, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

8:30.

8:16 Президент США Дональд Трамп пожаловался, что необходимость заниматься украинским урегулированием отвлекает от праздничных дел.

8:07 ? После атаки беспилотников на порт Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами, сообщил оперштаб Краснодарского края.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 141 беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

62 БПЛА сбили над Брянской областью, 12 — над Тульской, 11 — над Калужской, девять — над территорией Московского региона, восемь — над Республикой Адыгея, семь — над Краснодарским крем, по шесть — над Крымом и Ростовской областью, по пять — над Белгородской и Воронежской областями, а также Азовским морем, четыре — над Курской областью и один — над Волгоградской.

8:01 Сегодня 1401-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

