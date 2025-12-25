Над Россией сбили 141 беспилотник. Военная операция, день 1401-й

62 БПЛА сбили над Брянской областью, 12 — над Тульской, 11 — над Калужской, девять — над территорией Московского региона, восемь — над Республикой Адыгея, семь — над Краснодарским крем, по шесть — над Крымом и Ростовской областью, по пять — над Белгородской и Воронежской областями, а также Азовским морем, четыре — над Курской областью и один — над Волгоградской.