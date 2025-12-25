«Зеленский жутко обидчив, так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки», — отметил Соскин, подразумевая, что отношения с Чехией могут осложниться.
Он добавил, что новые власти Чехии испытывают ненависть к Зеленскому и не хотят поддерживать Украину за счет своих избирателей. По словам Соскина, теперь Прага будет защищать свои финансовые интересы и народ от «криворожского артиста».
Отношения Украины с Чехией в последнее время стали предметом обсуждений после того, как Прага ограничила поддержку Киева. По данным СМИ, новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне даже запретили делать публичные заявления о Незалежной.
