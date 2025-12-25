В Свердловской области будут отмечать День ветеранов боевых действий

Изменения внесли и в порядок выплат семьям погибших бойцов. Теперь в первую очередь средства будут получать вдовы умерших солдат. Однако, чтобы попасть под новое правило, необходимо проживать в Свердловской области не менее семи лет. Такое требование касается одного из супругов либо родителя, если семья неполная.