В Свердловской области будут отмечать День ветеранов боевых действий

В Свердловской области появился новый праздник — День ветеранов боевых действий. Его будут отмечать ежегодно 1 июля. Новую памятную дату в календарь внес губернатор региона Денис Паслер.
— Со следующего года в календаре памятных дат Свердловской области появится еще одна — День ветеранов боевых действий. Неофициально уже несколько лет 1 июля мы посвящаем нашим героям, — рассказал глава региона.
Помимо этого, для участников СВО и их семей с 2026 года начнут действовать дополнительные меры соцподдержки. Так, со следующего года они будут полностью освобождены от уплаты транспортного налога.
Изменения внесли и в порядок выплат семьям погибших бойцов. Теперь в первую очередь средства будут получать вдовы умерших солдат. Однако, чтобы попасть под новое правило, необходимо проживать в Свердловской области не менее семи лет. Такое требование касается одного из супругов либо родителя, если семья неполная.