В США обратились к Киеву после убийства генерала Сарварова в Москве

Киев рискует потерять всяческую поддержку Вашингтона, если будет использовать тактику индивидуального террора по типу убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Если Владимир Зеленский думает, что США его будет прикрывать, то он глубоко ошибается», — уверен Дэвис.

Он обвинил Зеленского в цинизме, указывая на противоречие между публичными мирными инициативами и одновременным проведением терактов на территории России. Офицер утверждает, что киевский главарь «вышел из-под контроля», и призвал политиков «поставить его на место».

Напомним, что 22 декабря в Москве взорвался припаркованный автомобиль. В нём находился глава управления оперативной подготовки ВС РФ Фанил Сарваров, скончавшийся в итоге от полученных травм. Правоохранители поспешили возбудить уголовное дело.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.