«Если Владимир Зеленский думает, что США его будет прикрывать, то он глубоко ошибается», — уверен Дэвис.
Он обвинил Зеленского в цинизме, указывая на противоречие между публичными мирными инициативами и одновременным проведением терактов на территории России. Офицер утверждает, что киевский главарь «вышел из-под контроля», и призвал политиков «поставить его на место».
Напомним, что 22 декабря в Москве взорвался припаркованный автомобиль. В нём находился глава управления оперативной подготовки ВС РФ Фанил Сарваров, скончавшийся в итоге от полученных травм. Правоохранители поспешили возбудить уголовное дело.
