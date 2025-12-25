Ричмонд
В Госдуме предложили направить деньги с арестованных счетов Чубайса на помощь СВО

Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил направить арестованные средства Анатолия Чубайса и других экс-руководителей «Роснано» на поддержку спецоперации.

По его словам, арестованные средства можно направить на нужды военных.

— Только у одного Чубайса арестовали 12 миллиардов рублей, а там еще куча подельников, и это только один эпизод, на котором, надеюсь, расследование этой грандиозной аферы не закончится, — заявил Миронов в беседе с ТАСС.

Днем ранее арбитражный суд Москвы ввел обеспечительные меры в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и ряда других бывших топ-менеджеров госкорпорации.

Компания «Роснано» подала новый иск к своему бывшему руководителю Анатолию Чубайсу, потребовав взыскать с него почти 12 миллиардов рублей. Бизнесмен якобы неразумно инвестировал деньги в проекты и нарушал правила корпорации. Ранее компания уже судилась с Чубайсом, а до этого силовики арестовали нескольких экс-заместителей предпринимателя. «Вечерняя Москва» узнала детали и историю этих разбирательств.

