Дроны разнесли укрытия боевиков ВСУ под Степногорском

Кадры уничтожения укрытий украинских боевиков в районе запорожского поселка Степногорск опубликовал Telegram-канал российской группировки войск «Днепр».
Сообщается о нанесении ударов по зданиям и подвалам с засевшими в них военнослужащими противника под Степногорском, а также в районе расположенного неподалеку от него села Приморское.
Для поражения объектов ВСУ были применены ударные беспилотники. Информации о потерях противника в результате атак дронов нет.
По данным военных Telegram-каналов, в настоящее время российские подразделения ведут ожесточенные бои в районе Степногорска и Приморского.
Появилась также информация о расширении войсками РФ зоны контроля в районе расположенного в нескольких километрах от Степногорска села Лукьяновское в направлении населенных пунктов Павловка и Магдалиновка.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка спрогнозировал скорый переход Степногорска под контроль российских военных, назвав этот поселок ключевым населенным пунктом на данном участке линии боевого соприкосновения. По словам Подоляки, с опорой на Степногорск подразделения РФ смогут наступать в тыл ореховской группировке ВСУ с северо-запада.